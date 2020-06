Pier Ferdinando Casini, profezia sul governo: "Sarà questo a far deragliare Conte"

24 giugno 2020 a

Pier Ferdinando Casini esclude ogni possibilità che all'interno del governo ci siano manovre per far saltare tutto. "Io non vedo un Zingaretti, un Renzi e dei Cinque Stelle che possono far cadere l'esecutivo - spiega in collegamento con Agorà - così come non sono i numeri al Senato che devono preoccupare Giuseppe Conte". Per l'ex presidente della Camera dei deputati il vero problema, quello che farà "deragliare il governo è la questione sociale". "Abbiamo aree del Paese infiltrate dalla criminalità, rischiamo che questo fenomeno si estenda e che il disagio sociale esploda".

Un pericolo strettamente connesso alla crisi post-pandemia a cui l'Italia sta andando incontro e che permetterà a chi ha in mano ingenti capitali di prendersi una grossa fetta della società. "Ma non è - precisa Casini, ben noto per le sue profezie poi avveratesi - pura teoria, questo è qualcosa di concreto".

