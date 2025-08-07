Fdi umilia Giuseppe Conte: "Prenditi una vacanza per riflettere sul tuo mandato"

Sono giorni di scontri verbali tra Fratelli d'Italia e Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio è tornato ad attaccare con ferocia Giorgia Meloni dopo la richiesta del Tribunale dei Ministri di autorizzazione a procedere contro i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, oltre a Mantofano. Meloni piagnucola su social e in tv, dove ha inaugurato un nuovo genere: l’intervista senza domande. Lo fa rispolverando l'usato sicuro, utilizzato per anni nei Governi di cui anche lei ha fatto parte e che ha sostenuto: ho i giudici contro, gli avversari usano la magistratura per contrastarmi. Detto da chi quando io ero premier faceva denunce ed esposti contro di me basati su fake news e mi dava del ‘criminale’, fa veramente ridere. Prenditi qualche responsabilità, Giorgia. Lavora per risolvere i problemi degli italiani, non quelli tuoi e della Santanchè. Sei il Presidente del Consiglio, non Calimero”.
E ancora: "Ha fallito sugli sbarchi (aumentano nel 2025). Ha fallito sulle tasse, azzerate solo su extraprofitti bancari e giganti del web. Ha fallito sugli stipendi, aumentati solo per Ministri e sottosegretari. Ha fallito sulle pensioni minime: 1 euro e 80 centesimi di aumento. Ha fallito sulla sanità: aumentano gli italiani che rinunciano alle cure per le liste di attesa. I soldi da investire sono tutti impegnati sulle armi. Ha fallito sui dazi e sull'industria: 30 mesi di calo della produzione su 32 di Governo. In oltre 1000 giorni di governo”.
Durissima reazione da parte di Fratelli d'Italia. "Giuseppe Conte, da Presidente del Consiglio, ha ridotto l’Italia all’irrilevanza: senza visione, senza respiro, relegandoci ai margini dello scenario internazionale - il commento su X -. Avvocato del popolo? No, regista dell’isolamento nazionale. Conte, si prenda delle ferie – non per riposarsi, ma per riflettere sul suo mandato e su quanto sia stato fallimentare. L’Italia oggi ha rialzato la testa. E non è certo grazie a lei".
