Fdi umilia Giuseppe Conte: "Prenditi una vacanza per riflettere sul tuo mandato"

Sono giorni di scontri verbali tra Fratelli d'Italia e Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio è tornato ad attaccare con ferocia Giorgia Meloni dopo la richiesta del Tribunale dei Ministri di autorizzazione a procedere contro i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, oltre a Mantofano. Meloni piagnucola su social e in tv, dove ha inaugurato un nuovo genere: l’intervista senza domande. Lo fa rispolverando l'usato sicuro, utilizzato per anni nei Governi di cui anche lei ha fatto parte e che ha sostenuto: ho i giudici contro, gli avversari usano la magistratura per contrastarmi. Detto da chi quando io ero premier faceva denunce ed esposti contro di me basati su fake news e mi dava del ‘criminale’, fa veramente ridere. Prenditi qualche responsabilità, Giorgia. Lavora per risolvere i problemi degli italiani, non quelli tuoi e della Santanchè. Sei il Presidente del Consiglio, non Calimero”.

E ancora: "Ha fallito sugli sbarchi (aumentano nel 2025). Ha fallito sulle tasse, azzerate solo su extraprofitti bancari e giganti del web. Ha fallito sugli stipendi, aumentati solo per Ministri e sottosegretari. Ha fallito sulle pensioni minime: 1 euro e 80 centesimi di aumento. Ha fallito sulla sanità: aumentano gli italiani che rinunciano alle cure per le liste di attesa. I soldi da investire sono tutti impegnati sulle armi. Ha fallito sui dazi e sull'industria: 30 mesi di calo della produzione su 32 di Governo. In oltre 1000 giorni di governo”.