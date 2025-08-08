FdI si scatena e umilia Elly Schlein: "Protezione +3o"

Atreju, l'account social della kermesse di Fratelli d'Italia, è solito postare meme ironici il cui intento è dileggiare la sinistra. Lo fa in primis per strappare un sorriso, ma anche per mettere in evidenza tutte le castronerie e i controsensi che Elly Schlein, Giuseppe Conte e compagni vogliono propinare agli elettori. Ma ad agosto, si sà, è tempo di vacanze per gli italiani.

Così Atreju ha ricordato loro di mettere la crema per evitare di scottarsi in riva al mare. Una protezione +30, proprio come i voti che, secondo i sondaggi, vanta Fratelli d'Italia. "Proteggi te e i tuoi cari. La sinistra scotta. Proteggiti dalle bufale della sinistra", il commento dissacrante.

Proteggiti dalle bufale della sinistra. pic.twitter.com/n1q38OKl40 — Atreju (@Atreju2024_) August 8, 2025

Ma non finisce qui. In un carosello su Instagram, Atreju ha fornito ulteriori consigli per evitare malori sotto il sole: "Il troppo caldo rischia di farti delirare come la sinistra. Ecco il manuale per evitarlo". In cosa consiste? "Bevi tanta acqua, cerca di idratare bene il tuo corpo. Altrimenti potresti iniziare a vedere Giuseppe Conte ricostruire ville a spese degli italiani. Ceca di non uscire nelle ore più calde. Altrimenti rischi di prendere per buoni i titoli di Repubblica. Mangia fresco e leggero. potresti vedere Magi vestito da fantasma. Se sei al mare, bagnati spesso la testa. Il caldo fa brutti scherzi. Potresti vedere Ilaria Salis che ti occupa la casa".