venerdì 8 agosto 2025
FdI si scatena e umilia Elly Schlein: "Protezione +3o"

Atreju, l'account social della kermesse di Fratelli d'Italia, è solito postare meme ironici il cui intento è dileggiare la sinistra. Lo fa in primis per strappare un sorriso, ma anche per mettere in evidenza tutte le castronerie e i controsensi che Elly Schlein, Giuseppe Conte e compagni vogliono propinare agli elettori. Ma ad agosto, si sà, è tempo di vacanze per gli italiani.

Così Atreju ha ricordato loro di mettere la crema per evitare di scottarsi in riva al mare. Una protezione +30, proprio come i voti che, secondo i sondaggi, vanta Fratelli d'Italia. "Proteggi te e i tuoi cari. La sinistra scotta. Proteggiti dalle bufale della sinistra", il commento dissacrante. 

Ma non finisce qui. In un carosello su Instagram, Atreju ha fornito ulteriori consigli per evitare malori sotto il sole: "Il troppo caldo rischia di farti delirare come la sinistra. Ecco il manuale per evitarlo". In cosa consiste? "Bevi tanta acqua, cerca di idratare bene il tuo corpo. Altrimenti potresti iniziare a vedere Giuseppe Conte ricostruire ville a spese degli italiani. Ceca di non uscire nelle ore più calde. Altrimenti rischi di prendere per buoni i titoli di Repubblica. Mangia fresco e leggero. potresti vedere Magi vestito da fantasma. Se sei al mare, bagnati spesso la testa. Il caldo fa brutti scherzi. Potresti vedere Ilaria Salis che ti occupa la casa".

