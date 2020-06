Alfredo Biondi, l'addio del Pd Marcucci: "Uno degli ultimi grandi liberali". Messaggio trasversale a Forza Italia e M5s

24 giugno 2020 a

a

a

"Uno degli ultimi grandi liberali". Andrea Marcucci saluta così Alfredo Biondi, ex ministro della Giustizia del primo governo Berlusconi e storico esponente prima del Pli e poi di Forza Italia scomparso oggi a 91 anni. Quello del capogruppo Pd al Senato non è solo galateo istituzionale, ma un messaggio forte e chiaro spedito agli alleati del Movimento 5 Stelle.



"Con la morte di Alfredo Biondi, se ne va uno degli ultimi grandi liberali, un combattente nato che ha speso la sua lunga carriera politica a difesa delle istituzioni e della democrazia". Non sono parole di rito, perché arrivano a strettissimo giro di posta dal saluto di Forza Italia che ha ricordato Biondi come "una colonna del liberalismo". L'eco è la medesima, e non farà piacere al Movimento 5 Stelle visto che Biondi, anche per vulgata dei manettari alla Marco Travaglio e dintorni, vieni visto come fumo negli occhi dai giustizialisti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.