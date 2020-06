Porto Empedocle, immigrati positivi al coronavirus. Varchi di FdI: "Lamorgese e Speranza che dicono? Svegliarsi dal torpore"

24 giugno 2020 a

Fa scalpore il caso della Moby Zaza, approdata a Porto Empedocle con 28 immigrati positivi al coronavirus. Emergenza che si aggiunge all'emergenza. Un caso commentato con parole durissime per Fratelli d'Italia da Carolina Varchi: "Apprendiamo dalla stampa che una trentina di migranti saliti a bordo della nave Sea Watch e imbarcati successivamente sulla nave-quarantena Moby Zaza' in rada a Porto Empedocle, sarebbero risultati positivi al Covid19. Ad evitare il peggio, e' stata solo la soluzione della nave-quarantena voluta dal Governo Musumeci", premette la deputata. Dunque, l'affondo: "Le folli politiche del Governo nazionale in materia di gestione dei flussi migratori espongono i siciliani a forti rischi per la salute pubblica. - aggiunge -. Ormai non si contano piu' gli sbarchi autonomi con decine di barconi che raggiungono indisturbati le coste siciliane. Ho interrogato i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza sperando che si sveglino dal torpore nel quale sono caduti ed evitino che la Sicilia ripiombi nell'incubo Covid dal quale stiamo uscendo. I ricollocamenti sono un miraggio ed e' necessario che spieghino agli italiani come intendono gestire tutti questi migranti", conclude.

