Vincenzo De Luca, Matteo Salvini lo sfida: "Lanciafiamme? Ma se non riesce nemmeno a controllare gli immigrati"

Nuova querelle tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca. Dopo la polemica per i tifosi del Napoli senza mascherina e gli insulti del governatore Pd al leader della Lega, il Capitano chiama in causa lo sceriffo anche per un caso scoppiato in provincia di Caserta.

Vincenzo De Luca demolito: il video in cui insultava i napoletani. Altro che "Salvini deve tacere": la vergogna

"Il governatore che perde tempo a insultare la Lega e a lanciare slogan sui lanciafiamme anti-assembramenti, dovrebbe spiegare come mai non riesce a risolvere neppure il problema di Mondragone, dove i cittadini italiani sono esasperati perché chiusi in casa per motivi sanitari mentre alcuni immigrati violano le regole come se nulla fosse". "Dal caos rifiuti ai troppi ospedali chiusi - conclude sarcastico Salvini -, dalle ordinanze contro le pizze a casa al flop dei controlli, dagli insulti al sottoscritto agli accordi con i Mastella e i De Mita: i campani si meritano un governatore serio e non un battutista".

