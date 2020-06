Lucia Azzolina scatena Matteo Salvini: "Un ministro che non dovrebbe neanche occuparsi della pulizia delle classi"

25 giugno 2020 a

Lucia Azzolina non si è dimostrata all'altezza neppure della sua materia, l'Istruzione. Proprio nella giornata di ieri, mercoledì 24 giugno, la ministra grillina ha scatenato la furia dei presidi che si sono visti arrivare linee guide approssimative dove una cosa era certa: le responsabilità del rientro a scuola dei ragazzi era tutta loro. Una vera e propria farsa firmata dal governo che ha innervosito anche Matteo Salvini, noto per il suo disprezzo nei confronti della Azzolina: "Abbiamo un ministro che non dovrebbe neanche occuparsi della pulizia delle aule delle scuole", ha tuonato il leader leghista nel corso di una diretta Facebook da Avezzano, in Abruzzo. "Una che vuole separare i bambini con il plexiglass, una che dovrebbe essere curata, altro che ministro dell'Istruzione", aggiunge annunciando che si presenterà di fronte al ministero della Pubblica Istruzione.

