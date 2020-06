Giorgia Meloni attacca Lucia Azzolina: "Scuola? Incompetente che scarica sugli altri, serve competenza"

25 giugno 2020 a

Pronti, partenza, via... finita. Si potrebbe sintetizzare così il disastroso piano-scuola presentato dall'altrettanto disastrosa Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione M5s, che ieri, mercoledì 24 giugno, ha spiegato quali sono i punti per la ripartenza a settembre incassando un diluvio di critiche, sfottò e attacchi un po' da tutte le latitudini. E anche Giorgia Meloni ha picchiato durissimo sull'Azzolina, su Twitter, laddove ha scritto: "Solidarietà a sindaci, presidi, docenti, personale della scuola. Azzolina si comporta come Ponzio Pilato e utilizza autonomia scolastica come pretesto per lavarsi le mani e scaricare su presidi e enti locali tutte le responsabilità sulla riapertura a settembre delle scuole". A corredo, un fotomontaggio che mostra la grillina, appunto, nei panni di Ponzio Pilato. E ancora, ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia: "Dopo mesi di attesa, innumerevoli task force e centinaia di esperti, il governo diffonde in bozza delle linee guida che non danno nessuna certezza e non fanno che aumentare la confusione". A chiudere l'attacco, un terzo tweet: "Nessuna risposta per scongiurare il rischio classi pollaio, sulle risorse per l’aumento dell’organico e sugli investimenti nell’edilizia scolastica. La scuola merita certezze, non la superficialità e l’incompetenza della Azzolina", ha concluso Giorgia Meloni.

