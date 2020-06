Vittorio Sgarbi, la Lega dopo l'espulsione alla Camera: "Condanniamo gli insulti, ma su Palamara ha ragione"

25 giugno 2020 a

“Condanniamo gli insulti, ma la richiesta è più che motivata”. Riccardo Molinari parla a nome della Lega dopo l’espulsione di Vittorio Sgarbi, che ha dato fin troppo spettacolo alla Camera, finendo per far passare in secondo piano la sua legittima richiesta di istituire una commissione d’inchiesta sulle vicende riguardanti Luca Palamara e la magistratura. Dopo il suo intervento, il noto critico d’arte ha perso la testa durante la replica di Mara Carfagna, arrivando a insultarla pesantemente insieme alla deputata Giusi Bortolozzi.

Il capogruppo alla Camera della Lega ha condannato l’episodio, anche perché con il suo comportamento “il collega Sgarbi ha danneggiato le tematiche da lui portate. Non possiamo tacere su quello che è emerso dalle inchieste. Serve una seria riforma della giustizia, da fare insieme, non punitiva verso la magistratura. E la richiesta di commissione d’inchiesta è più che motivata”. Anche Fdi e Fi hanno espresso posizioni simili, a partire da Mariastella Gelmini: “Rispetto per i magistrati che fanno il loro dovere, ma nessuna ipocrisia per l’uso politico della giustizia che una parte minoritaria della magistratura fa da vent’anni”.

