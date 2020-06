Supermedia sondaggi, il Conte bis gioca a favore del centrodestra: aumenta il distacco sui giallorossi

26 giugno 2020 a

La Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend per Agi mette in evidenza un fenomeno particolare: nelle ultime due settimane non sono state registrate variazioni significative. Ben cinque partiti hanno fatto segnare lo stesso identico valore di 15 giorni fa, più altri tre che si discostano soltanto in maniera impercettibile. Secondo YouTrend questo fenomeno si spiega con la fase di “stasi” che sta vivendo la politica: passata la fase più acuta dell’emergenza coronavirus, ora è come se tutto avesse subito una battuta d’arresto, in attesa di capire come il governo sarà in grado di fronteggiare la crisi economica e del ruolo che avrà l’opposizione nella ripartenza.

Il dato più significativo allora è quello che riguarda le coalizioni: da più di sei mesi il centrodestra vale poco meno del 50%, anche se si è verificato un riposizionamento interno con Fdi che ha assorbito i voti persi da Salvini rispetto alle elezioni europee. Al 25 giugno il centrodestra è stimato al 48,3%: due punti in più rispetto al momento della nascita del governo Conte bis. Brutte notizie, invece, per la maggioranza giallorossa: nello stesso arco di tempo il M5s è crollato dal 20,6 al 16 per cento, perdita che non è stata del tutto compensata dal centrosinistra, rilevato al 28% (+2,1). Insieme grillini e dem arriverebbero al 42% dei consensi, non abbastanza per insidiare il centrodestra unito, che viaggia sempre con un buon margine di vantaggio.

