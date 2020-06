Sondaggio Pagnoncelli, Giorgia Meloni in ascesa: quanti milioni di voti ha guadagnato dalle Europee

27 giugno 2020 a

Nando Pagnoncelli illustra l’ultimo sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera. Il termometro politico di fine giugno mostra qualche oscillazione rispetto al mese scorso per quanto concerne gli orientamenti di voto. La Lega è sempre il primo partito con il 24% (-0,3), mentre alle sue spalle il Pd cala in maniera decisa: -0,8 negli ultimi 30 giorni e percentuale che scende al 20,4%. La variazione più importante la fa registrare il M5s, che recupera oltre un punto e risale al 18%, ma è comunque inseguito da vicino da Fdi, che è rilevato al 16,3% (+0,1). Tra le altre forze Fi è stabile al 7,2%, mentre Azione guadagna mezzo punto e sale al 2,8%.

Inoltre Pagnoncelli fa una stima del numero dei voti che i singoli partiti incasserebbero rispetto alle elezioni europee di un anno fa: è incredibile il forte aumento di Giorgia Meloni, che se si andasse a votare oggi otterrebbe 4,6 milioni di preferenze, più del doppio di quelle ricevute alle europee (2,7). Un dato impressionante, che è l’ennesima conferma dell’ascesa della leader di Fdi, premiata per la coerenza con cui affronta le questioni politiche. In pratica la Meloni risucchierebbe i voti persi dalla Lega (6,8 milioni, 2,3 in meno rispetto alle europee) e da Fi (4,6 milioni, 300mila in meno): segno che gli equilibri all’interno del centrodestra stanno cambiando, ma anche che la coalizione unita è sempre la più forte.

