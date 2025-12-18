Pasquale Allevi, morto l'ex sindaco: la tragedia assurda durante la partita di padel

Una tragica fatalità, una morte assurda che sconvolge il mono della politica marchigiana. Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano in provincia di Ascoli Piceno e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute è deceduto dopo aver battuto la testa nel corso di una partita di padel.
Allevi, 66 anni, stava giocando con alcuni amici presso l'Ancaria Padel di Ancarano, nel Teramano. Durante una fase di gioco ha urtato violentemente contro una struttura metallica che delimita il campo, battendo la testa. L'impatto gli ha fatto perdere immediatamente i sensi. Gli amici presenti hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno allertato il 118.
Sul posto è quindi intervenuta un'ambulanza, con il coordinamento tra le centrali operative di Teramo e Ascoli, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per Allevi non c'è stato nulla da fare. Grande appassionato di sport, Allevi praticava da tempo il padel ed era conosciuto ad Ascoli anche per il suo ruolo di medico sociale che ha ricoperto alcuni anni fa nell'Ascoli Calcio. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio in tutta la comunità.