Sondaggio Swg per Mentana, Giorgia Meloni inarrestabile. E il Pd torna sopra la "soglia psicologica"

Come in ogni lunedì che si rispetti non può mancare il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana. Rispetto alla scorsa settimana, l’ultima rilevazione fotografa la Lega in leggera flessione: -0,3 che comunque consente al partito di Matteo Salvini di rimanere abbondantemente primo al 26,6%. Alle sue spalle cresce a sorpresa il Pd, che guadagna addirittura un punto pieno in soli sette giorni e ritorna sopra la “soglia psicologica” del 20%: è al 20,3%, dato che si spiega probabilmente con il calo troppo drastico che i dem avevano subito recentemente. Il M5s rimane stabile al 16%, mentre Fdi di Giorgia Meloni fa registrare l’ennesima crescita importante: +0,6 che la proietta al 14,2%. Forza Italia scende al 5,6% (-0,4), mentre nel “derby” tra Matteo Renzi e Carlo Calenda si assiste ad un nuovo sorpasso: Italia Viva è al 3%, Azione al 2,9%.

