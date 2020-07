Lucia Azzolina, il cambio di passo: "Software delle idiozie, ha scoperto metro e calcolatrice"

02 luglio 2020 a

a

a

“Finalmente è arrivato il cambio di passo che aspettavamo da tempo da Lucia Azzolina: ha scoperto il metro, la calcolatrice e le planimetrie”. Anche Forza Italia, nella persona di Licia Ronzulli, fa ironia sulla ministra dell’Istruzione, che l’altro giorno ha annunciato la creazione di un software “rivoluzionario” per calcolare gli spazi di aule, palestre, corridoi e via dicendo. Nonostante i toni trionfalistici con cui è stata annunciata in conferenza a Palazzo Chigi, questa non sembra chissà quale innovazione e infatti la Azzolina è subito finita preda delle prese in giro del web. “Tra poco scoprirà anche il calendario - aggiunge la vicepresidente al Senato di Fi - così ci potrà fornire una data certa per la riapertura delle scuole. Sembra una barzelletta e invece, purtroppo, è tutto vero. Nel frattempo abbiamo creato noi un software per contare le idiozie dette dalla Azzolina. Credetemi, non esisteva”.

"Ma questo è pazzo". Giordano scatenatissimo canta la canzone "Azzolina" in tv: da non credere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.