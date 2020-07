Augusta, sbarcano 8 immigrati col coronavirus. Matteo Salvini: "Benvenuti in Europa? Sì, col virus". Il video-choc

02 luglio 2020 a

L'invasione è ripartita. Ed è ancor più minacciosa, perché questa è l'estate del coronavirus. Oggi, giovedì 2 luglio, ad Augusta sono stati fatti sbarcare 43 clandestini, otto dei quali positivi al Covid-19. E Matteo Salvini commenta con toni durissimi la vicenda, sui social, in primis rilanciando le impressionanti immagini del loro arrivo, tra tute anti-contagio e misure di sicurezza stringenti. "Il governo? Tace e dorme", attacca il leader della Lega. E ancora, punta il dito contro quel che si sente dire nel video: "Benvenuti in Europa". "Sì, col virus", chiosa polemico Salvini. Dunque, in un secondo tweet: "Purtroppo confermato quanto chiedevamo stamane al distratto ministro dell'Interno: 8 positivi al virus tra i 43 fatti sbarcare ieri in Sicilia dalla Mare Jonio, la nave dei centri sociali di Casarini e compagni". Infine il terzo cinguettio: "Dal resto d'Europa ci guardano con compatimento, mentre i trafficanti di esseri umani si fregano le mani. Il governo? Tace e dorme", ribadisce e conclude Matteo Salvini.

