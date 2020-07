Stasera Italia, Danilo Toninelli e il suo sconcertante bilancio: "Nei mesi del coronavirus abbiamo prodotto tanto"

02 luglio 2020 a

Benvenuti nel fantastico mondo di Danilo Toninelli, il grillino campione di gaffe ed ex ministro e che nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, si è distinto per una sorta di rissa al bar con alcuni militanti che lo contestavano . Poco dopo Toninelli era ospite in collegamento a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, dove rivendicava con passione i presunti risultati raggiunti dal governo Pd-M5s nei mesi dell'emergenza-coronavirus: "Abbiamo prodotto tanto, sia dal punto di vista della tenuta sanitaria sia dal punto di vista della tenuta economica. Abbiamo tenuto in sicurezza questo Paese, ma ora dobbiamo evidentemente rilanciarlo". Insomma l'esecutivo avrebbe "prodotto tanto". Un discreto mistero. Poi, una battuta sul decreto semplificazioni: "Stiamo provando a fare una cosa che non ha mai tentato nessuno: l'innovazione, la digitalizzazione. Abbiamo fortemente voluto la ministra Paola Pisano proprio per questo, è una delle massime esperte sull'argomento in Italia", conclude Toninelli.

