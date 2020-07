Danilo Toninelli insulta dei militanti che lo incalzano sul Pd: "Basta cazz***, non rompetemi i cog***"

02 luglio 2020 a

a

a

La verità fa male. Ai grillini. E soprattutto a Danilo Toninelli. Già, perché il caso rilanciato da ilgiornale.it è piuttosto clamoroso. Il reginetto delle gaffe nonché ex ministro delle Infrastrutture, infatti, è stato al centro di un aspro confronto con alcuni ragazzi che gli chiedevano lumi circa le concessioni autostradali e, soprattutto, sull'alleanza con il Pd. Toninelli è stato pizzicato mentre era seduto al tavolino di un bar, dunque il gruppetto di ragazzi gli ha chiesto conto di quanto riferito. "Come mai tre anni fa eravate davanti al Parlamento contro di loro?", chiedeva uno. Dunque un altro ricorda che Alessandro Di Battista si fece fotografare con un cartonato con il simbolo del Pd fatto come se fosse una piovra. E Toninelli come ha risposto? Presto detto, sbroccando: "Se la mettete così è difficile parlare. Io dico una cosa: guarda i fatti e non guardare le alleanze. Adesso loro non fanno più una ca*** di porcata perché ci siamo noi", ha affermato l'ex ministro riferendosi al Pd.

Ma non è finita. Si passa a Bibbiano, e un ragazzo fa notare a Toninelli come una volta Luigi Di Maio disse che non avrebbe voluto avere nulla a che fare con Nicola Zingaretti e compagni, salvo poi smentirsi in toto. E il senatore grillino, anche in questo caso, sbrocca: "Non c'entriamo un ca*** con Bibbiano. Se voi pensate che lì dentro noi siamo come gli altri, avete sbagliato tutto. Pensatela come ca*** volete voi. Siete qui per aggredirmi e dire cazz***". Toninelli a quel punto prende a gesticolare in modo vistoso, dunque si alza e se ne va: "Mi dimezzo lo stipendio da sette anni e sto difendendo i tuoi interessi, non mi venite a rompere i cogl***". Insomma, nervi a fior di pelle davanti a legittime domande.

Toninelli sbrocca, clicca qui per vedere il video

