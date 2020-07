Matteo Salvini sfotte Danilo Toninelli contestato in pubblico: "La verità fa male"

03 luglio 2020 a

a

a

Ieri, giovedì 2 luglio, ha spopolato il video che potete vedere qui sotto. Danilo Toninelli, l'ex ministro M5s, contestato da un gruppo di militanti grillini che non rimproverano al Movimento l'alleanza col Pd, passato a tempo record da nemico giurato a "socio naturale". La domanda che rivolgono a mister muscolo Toninelli i ragazzi è semplice: "Come avete potuto allearvi col Pd?". E lui che fa? Sbrocca, sbraita, gesticola, insulta, prende e se ne va. Un video rilanciato sui social da Matteo Salvini, che commenta in modo laconico: "La verità fa male", dunque una emoticon con tanto di occhiolino e in sovrimpressione sul video il simbolo del M5s che crolla a pezzi.

"Basta cazz***, non rompetemi i cogl***". I ragazzi lo incalzano sul Pd, Toninelli perde la testa: il video

