Silvio Berlusconi, anche Sandra Lonardo molla Forza Italia per Matteo Renzi? Lei smentisce, ma...

Visti i sondaggi a Matteo Renzi non rimane altro che fare scouting. È al Senato che la battaglia dell'ex premier si fa più incessante con la speranza di racimolare qualcheduno che corra in soccorso della maggioranza. In questi giorni, proprio a ridosso dei due addii del Movimento 5 Stelle (uno addirittura in favore della Lega), secondo Adnkronos si starebbe facendo vedere spesso tra i banchi dell'opposizione, in particolare quelli di Forza Italia. Dopo l'addio a Silvio Berlusconi del senatore Vincenzo Carbone, tra i possibili transfughi compare anche Sandra Lonardo, la moglie di Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento.

"Non sopporto più questa FI". Colpo basso al Cav: il parlamentare che lo scarica e va con Renzi

Proprio la Lonardo, che i bene informati danno insofferente per la linea politica di Forza Italia, sarebbe finita nel mirino del fu rottamatore. "Non ho mai parlato con Renzi di passare con Italia Viva", assicura lei che tiene a precisare sui corteggiamenti renziani: "C’è solo qualche battuta che pure si fa su di me all’interno dell’Aula o fuori. Del resto è noto a tutti che Renzi spesso ama sostare tra i banchi di Forza Italia o delle opposizioni". A confermare quanto sostenuto dalla senatrice anche Mastella che ai cambi di casacca della moglie tuona: "Non c’è niente di nuovo, Sandra sta dove sta". Anche se non è la prima volta che i coniugi vengono dati vicini al passaggio con Renzi.

