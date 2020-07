Carlo Calenda a In Onda, Norma Rangeri: "Replicante di Renzi". La faccia del leader di Azione: amarezza

06 luglio 2020 a

Chi è Carlo Calenda? Il leader di Azione è in studio a In Onda su La7 e David Parenzo e Luca Telese gli tendono un trappolone. In collegamento c'è Norma Rangeri, direttore del manifesto, ed è lei a rispondere alla domanda: "Un Renzi che tenta di fare quello che ha fatto Renzi in un momento politico in cui abbiamo già sperimentato il renzismo: replicarlo, non dico replicante, ma replicare Renzi non mi pare un'idea così brillante".

Più che un "telegramma al curaro", come la definiscono i conduttori, una vera e propria badilata politica che fa sgranare gli occhi a Calenda, visibilmente amareggiato.

