Silvio Berlusconi si sostituisce già a Conte: "Abbiamo chiesto alla Commissione Ue soldi per aiutare le imprese"

07 luglio 2020 a

Silvio Berlusconi getta le basi per tornare a Palazzo Chigi? Sembrerebbe proprio di sì. Il leader di Forza Italia ha infatti annunciato di aver preso l'iniziativa, assieme ai suoi colleghi parlamentari europei azzurri, di chiedere alla Commissione la mobilitazione di "tutte le risorse di bilancio possibili per aiutare le imprese a superare questo momento". Una mossa annunciata su Facebook e che pare scavalcare l'attuale premier che con l'Europa sta tentando un faticosissimo dialogo.

Poi il Cav strizza l'occhio all'Unione europea nel chiaro tentativo di portare a casa qualche aiuto per l'Italia: "Con la risposta scritta del vicepresidente Valdis Dombrovskis abbiamo ottenuto l’impegno della Commissione a mettere in campo diversi strumenti: la Banca Centrale europea si è impegnata a riservare un trattamento più favorevole ai prestiti in modo da incentivare le banche a finanziare le PMI". E ancora: "La Commissione ha inoltre offerto una garanzia da 1 miliardo di euro che le banche italiane possono utilizzare per concedere prestiti alle PMI italiane: garantisce 8 miliardi di euro per almeno 100mila piccole imprese in Europa". Insomma, un impegno - come lo definisce Berlusconi - apprezzabile, "ora ci aspettiamo che le garanzie si trasformino rapidamente in liquidità senza eccessivi ostacoli burocratici". Poi la pomessa che sa di sfratto a Conte: "Vigileremo perché questo accada".

