Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica, FdI sorpassa M5s. Ma Giorgia Meloni: "Ci servono altri 5 punti"

L’ultimo sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica evidenzia che, se si votasse oggi, il centrodestra avrebbe quasi il 50%. La Lega è stabilmente il primo partito al 25,6%, seppur con una leggerissima flessione (-0,2), mentre Fratelli d’Italia ha ormai sorpassato il Movimento 5 Stelle: il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 15,8%, esattamente un punto in più dei grillini. E poi c’è Forza Italia che è all’8,2%: in totale il centrodestra è al 49,6%. Il sondaggio Tecnè è abbastanza positivo anche per il Pd, tornato sopra il 20% grazie al +0,3 fatto registrare nell’ultima settimana: è rilevato al 20,2%.

“Devo mettere in guardia gli italiani - ha dichiarato la Meloni in diretta da Nicola Porro - ci servono almeno altri 5 punti per poter governare come vogliamo perché la sinistra, pur di non far vincere i suoi avversari, vuole rifilare una fregatura agli italiani: approvare una legge elettorale proporzionale pura ad agosto, sperando che la gente sia al mare e non si accorga che stanno consegnando l’Italia alla palude della Prima Repubblica. La sinistra - chiosa la leader di Fdi - vuole modificare la legge elettorale a seconda di come vanno i sondaggi per mantenersi sulla poltrona anche se non ha i voti”.

