Matteo Salvini contro Giuseppe Conte a L'aria che tira: "Cos'ha da ridere?"

Siamo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico su La7, dove l'ospite d'onore è Matteo Salvini. E il leader della Lega mette nel mirino Giuseppe Conte per la sua intemerata con citazione di Ecce Bombo con cui ha attaccato le opposizioni, le quali "tentennano" prima di accettare l'invito del premier a Palazzo Chigi. "Mi fa piacere che abbia voglia di sorridere il presidente del Consiglio - premette il leader della Lega -. Io dopo vado a incontrare il presidente Inps a portare la voce di lavoratori, cassintegrati e pensionati che non hanno niente da ridere", conclude il leader del Carroccio. L'autoproclamatosi avvocato del popolo colpito e affondato in diretta tv.

