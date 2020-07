Danilo Toninelli massacrato da Daniela Santanchè: "Ce l'hai un po' di dignità?"

09 luglio 2020 a

“Mi ricordo Danilo Toninelli che disse che non ci sarebbe più stata Autostrade per l’Italia, non solo a Genova ma ovunque”. Daniela Santanchè interviene a l’Aria che tira e non è affatto tenera con l’ex ministro grillino, che a parole continua a fare il bello e il cattivo tempo mentre i fatti dicono che, quando ne ha avuto l’occasione, non ha fatto nulla per revocare la concessione ai Benetton. Dopo due anni la questione è ancora irrisolta e sta provocando profondo imbarazzo a Giuseppe Conte e al M5s. “C’è solo una parola che racchiude tutto questo: balle. Tutte quelle che i 5 Stelle hanno raccontato agli italiani”, è l’affondo della Santanchè. “Questo governo è da un anno al potere - aggiunge - sono venute fuori tutte le contraddizioni dei grillini e di Conte che hanno preso per i fondelli tutti gli italiani raccontando una cosa che non sono riusciti a fare”. Poi l’appello rivolto ai 5 Stelle: “Se avessero quel sussulto di dignità, dopo questa figuraccia dovrebbero andare a casa anziché stare incollati alle poltrone”.

