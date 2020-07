Maria Elena Boschi contro Marco Travaglio: "L'articolo su Giorgia Meloni? Pericoloso, istigazione all'odio"

09 luglio 2020 a

Marco Travaglio ha esagerato. Tanto per cambiare L'articolo apparso sul Fatto Quotidiano contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, definiti "nostalgici del fascismo e meritevoli di schioppo da parte del Cln", ha indignato anche Maria Elena Boschi. La senatrice di Italia Viva, nonostante abbia ribadito di non condividere sempre "le posizioni dell’onorevole", ha sottolineato la "piena solidarietà per gli attacchi scagliati dalle pagine de Il Fatto Quotidiano".

La presidente dei deputati di Italia Viva ha zittito Travaglio: "Chi fa informazione ha una responsabilità pubblica che non può sottovalutare - prosegue -. L’istigazione all’odio e all’uso della violenza è sempre sbagliata, ma quando proviene dalle colonne di un giornale diventa pericoloso". E ancora, giusto per infierire: "Trovo inaccettabili le parole de Il Fatto Quotidiano che evocano l’uso della violenza e richiamano pagine tragiche della nostra storia. La critica politica per quanto dura non può mai trasformarsi in istigazione all’odio". Più chiaro di così.

