Pier Luigi Lopalco, l'epidemiologo "star in tv" col coronavirus si candida con il Pd

10 luglio 2020 a

a

a

Dal palco del coronavirus al Lopalco della politica. Perdonateci l'orribile gioco di parole ma riassume in breve la vicenda di cui vi diamo conto: dopo aver gestito l'emergenza in Puglia, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, uno di quelli che più di tutti ha impazzato in tv, correrà alle regionali con il Pd per Michele Emiliano governatore. Non solo Lopalco ha ottenuto buoni risultati nella gestione della pandemia in regione, ma ha anche "bucato lo schermo". Insomma, un ottima ragione per capitalizzare la sua notorietà e trascinarlo in politica, anche se probabilmente di trascinarlo non vi è stato alcun bisogno.

"Saresti un esperto?". "Ma che giornalista sei?". Pierluigi Battista contro l'epidemiologo Lopalco, volano stracci in pubblico

Emiliano, per inciso, almeno sondaggi alla mano sarebbe dietro allo sfidante del centrodestra, Raffaele Fitto, dunque mai un Lopalco fu così benvenuto. Tanto che quest'ultimo è già in piena campagna elettorale: si è presentato alla festa della musica con tanto di chitarra, lui che per passione è anche rocker, raccogliendo applausi con la sua performance tutta al grido di "mantenete le distanze di sicurezza". Contro la corsa politica di Lopalco, però, punta il dito il centrodestra. Lo fa con l'onorevole D'Attis, commissario regionale per Forza Italia, la quale sostiene che con questo tipo di operazione vengano sprecati denari pubblici. Insomma, la battaglia è appena iniziata.

Lopalco vuole tenere tutto chiuso? Occhio a Gianfranco Vissani: sbrocca e brutalizza l'epidemiologo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.