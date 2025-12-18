Fdi, Pd e M5s: sondaggio clamoroso, chi sale e chi scende

La nuova media dei sondaggi elaborata da BiDiMedia, che aggrega tutte le rilevazioni (proprie e di altri istituti) delle ultime due settimane, mostra una situazione politica relativamente stabile dopo una settimana precedente caratterizzata da variazioni più ampie. Il "Campo Largo" (l'area progressista comprendente PD, M5S, AVS e altri) continua un lento avvicinamento ai partiti di governo, riducendo il divario tra le due coalizioni principali.Rispetto alla media di due settimane fa, la fiducia in Giorgia Meloni cala di 1,1 punti, attestandosi al 40,6%.

Tra i partiti, Fratelli d'Italia (FdI) registra un lieve calo (-0,1%), rimanendo appena sotto il 30%. Al contrario, il Partito Democratico cresce leggermente, raggiungendo il 22%. Nella maggioranza, Forza Italia perde 0,3 punti (8,7%), mentre la Lega guadagna 0,1 punti, avvicinandosi a soli 0,2 punti di distanza. Stabili Noi Moderati (1%), Movimento 5 Stelle (12,3%) e Alleanza Verdi-Sinistra (6,4%). Tra i centristi, Azione e +Europa crescono di 0,2 punti ciascuno, mentre Italia Viva resta al 2,5%.A livello di coalizioni, il divario tra centrodestra e Campo Largo si riduce a 3,2 punti, segno di un progressivo riequilibrio.

Va ricordato in questo contesto anche un sondaggio SWG del 15-16 dicembre assegna a FdI il 31%, con la Lega in crescita all'8,4%. Un'altra rilevazione Dire-Tecnè (10-11 dicembre) indica FdI in lieve crescita al 31,1%, con Meloni come leader più apprezzata. Anche Ixé (inizio dicembre) conferma FdI sopra il 30% (30,3%), evidenziando stabilità per il centrodestra. Questi dati, pur in un contesto di oscillazioni minime, sottolineano come FdI mantenga un vantaggio netto sul Pd (intorno ai 22%) in diverse rilevazioni, trainando la coalizione di governo nonostante il rallentamento post-Atreju.Nel complesso, FdI oscilla tra il 29% e il 31% nelle ultime settimane, restando il primo partito con ampio margine