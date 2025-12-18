Affari Tuoi, Bluette spiazza tutti sui titoli di coda: "Se non fossi mamma..."

Nella puntata di Affari Tuoi del 18 dicembre su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, si è registrata l’assenza di Herbert Ballerina, il comico che solitamente affianca il presentatore con battute ironiche e nonsense. De Martino ha spiegato che il motivo è una semplice febbre: “Tornerà tra domani e dopodomani”, ha rassicurato, tra le risate del pubblico e un ironico suono di campane da morto in regia.Al posto di Herbert, a intrattenere il pubblico è stata Bluette, una concorrente già nota nelle ultime settimane per la sua simpatia e la voce acuta che ricorda il personaggio dei cartoni Memola.

La 33enne di Falconara Marittima, mamma di due figli e titolare di un negozio di giocattoli, ha giocato accompagnata dal padre Stefano, un matematico con un intuito straordinario: più volte ha indovinato il contenuto dei pacchi aperti dalla figlia, mettendo in difficoltà persino il Dottore, che all’inizio ha finto di “staccare il telefono” per evitare confronti. “Ha paura”, ha scherzato De Martino.Bluette ha disputato una partita avvincente e piena di colpi di scena. Arrivata alle fasi finali con solo quattro pacchi rimasti (contenenti 0 euro, 1 euro, 200.000 euro e 300.000 euro), ha rifiutato le prime offerte del Dottore e, con un po’ di fortuna, ha eliminato lo 0 euro.

A quel punto il Dottore ha proposto una cifra eccezionale: 100.000 euro.Dopo un momento di riflessione, Bluette ha accettato: “Se non fossi mamma e fossi sola, sarei andata avanti, ma 100.000 euro… Per la mia famiglia. Pensavo di non vincere niente”. Con lacrime sincere e una decisione matura, ha portato a casa la somma, tra gli applausi del pubblico e l’abbraccio del padre.