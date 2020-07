Beppe Grillo e M5s, Bechis: "Record. in cassa hanno oltre 6 milioni. In rosso quasi tutti gli altri"

11 luglio 2020 a

Il bilancio del Movimento 5 stelle era un vero e proprio mistero. Con la nuova legge spazzacorrotti si è scoperto che sono il partito politico più ricco del Parlamento, con un utile complessivo che supera i 6 milioni di euro. Ufficialmente non prendono soldi pubblici, ma a differenza degli altri partiti e movimenti presenti in Parlamento i grillini dividono la propria contabilità fra numerosi comitati ed associazioni.

Non ci sono grandi diversità con gli altri partiti se non la rinuncia al riparto del 2 per mille, che però ha un valore significativo solo per il Pd. Di fatto il grosso delle entrate di tutti, scrive il Tempo, viene da una quota delle indennità parlamentari e degli stipendi degli eletti in consiglio regionale esattamente come per il Movimento 5 stelle. Che spendendo meno dei rivali è riuscito a diventare il vero Paperone della politica italiana: il più ricco di tutti. Quello che un tempo, prima di essere assediato dai debiti, era proprio Berlusconi alla guida della sua Forza Italia.

