Carlo Calenda, la crescita di Azione "ammazza" Matteo Renzi: "Non solo sondaggi, occhio ai finanziamenti"

Carlo Calenda cresce a vista d’occhio, mentre Matteo Renzi resta fermo al palo. Lo scrive Italia Oggi, che nell’edizione odierna si occupa del leader di Azione, che si rinforza sempre di più nei sondaggi. L’ultimo realizzato da Tecnè lo rileva al 3,2%: una percentuale onestissima per un movimento che conta sull’adesione di un solo parlamentare, il senatore Matteo Richetti. In più si registra la crescente adesione di simpatie ad Azione, sia sotto forma di iscrizioni che di finanziamenti: addirittura lo scorso 14 giugno Italia Oggi scriveva di “una pioggia di soldi su Calenda”, e ciò dimostrerebbe che lo spazio elettorale dell’ex ministro si sta consolidando. Ma allo stesso tempo Azione sta frenando la crescita di Italia Viva, che è ben lontana da quel 10% che era l’obiettivo fissato da Renzi. Tra i due non corre buon sangue al momento, ma non è da escludere che gli screzi vengano superati al momento di presentarsi alle urne politiche: potrebbe prevalere il superiore interesse di non disperdere voti.

