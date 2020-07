Sondaggio Youtrend, Giorgia Meloni sfonda la barriera del 15 per cento: pericolo in agguato per il M5s

17 luglio 2020 a

Data da segnare quella del 17 luglio per Fratelli d'Italia che con un colpo di mano sfonda quota 15 per cento. La supermedia di Youtrend per La7, che analizza i sondaggi di quattro istituti, Ipsos, Ixè, Swg e Tecnè, vede infatti Giorgia Meloni al 15,1 per cento con una crescita del +0,5 in soli sette giorni. FdI accorcia così la distanza con il Movimento 5 Stelle al 16 per cento con un calo dello 0,1. In cima alla classifica dei consensi rimane comunque Matteo Salvini.

La sua Lega si attesta al 25,4 (-0,4 rispetto alla scorsa settimana), seguita dal Pd. I dem di Nicola Zingaretti raggiungono il 20,4 per cento con una discesa del -0,1 per cento. Buoni risultati, tornando al centrodestra, per Silvio Berlusconi. Forza Italia si aggiudica il 7,2 per cento con un aumento dello 0,4 per cento di gradimento. Passando ai partiti minori, meglio di tutti fa La Sinistra, che sale di tre decimi di punto arrivando al 3 tondo-tondo. Altra batosta, invece, per Italia Viva di Matteo Renzi che cede lo 0,3 e cala al 2,9 per cento ad un passo da Carlo Calenda. Azione infatti si posiziona poco dietro con il 2,7. Stando ai numeri, dunque, il governo barcolla in favore di un centrodestra perennemente in ascesa.

