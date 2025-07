Meloni incontra Leone XIV: quali doni si sono scambiati

Primo incontro tra la premier Giorgia Meloni e Papa Leone XIV, che l'ha accolta dicendo "molto piacere". Per l'occasione, la presidente del Consiglio ha scelto di indossare un abito scuro. Alla fine dell'udienza, invece, come si può sentire in un breve video diffuso dal Vaticano, Meloni si è congedata dal Pontefice augurandogli "buona giornata e buon lavoro". I due hanno parlato di diversi argomenti, tra cui il summit sulla sicurezza alimentare che si tiene in Etiopia.

Meloni e il Papa si sono anche scambiati dei doni: la premier ha omaggiato Leone XIV con una immagine del 1600 dell'Angelicum, l'istituto dove ha compiuto gli studi papa Prevost, come ha osservato lei stessa; mentre il Pontefice ha omaggiato la presidente del Consiglio con un libro su S. Agostino. Poi, la delegazione che accompagnava Meloni in Vaticano con Antonio Tajani e Matteo Salvini è stata ricevuta in segreteria di Stato dal cardinale Pietro Parolin e da monsignor Paul Richard Gallagher.