Immigrazione, Luciana Lamorgese si presenta in Libia con le jeep al posto delle motovedette

Altra gaffe per i giallorossi. Questa volta protagonista è Luciana Lamorgese, volata a Tripoli, in Libia, per incontrare il premier Fayez al Sarraj. Al centro del faccia a faccia la questione immigrazione, diventata in pochissimo un vero e proprio scivolone. Secondo quanto riporta Il Tempo, infatti, il ministro dell'Interno ha offerto un regalo ai libici che però ha incontrato la loro indifferenza. Motivo? Il governo ha offerto jeep al posto delle motovedette. Una figuraccia visto che la Guardia costiera libica ha chiesto a Roma di scendere in acqua per intercettare e fermare i barconi carichi di migranti diretti verso le coste dell'Italia meridionale, e non in strada.

Pare infatti che l'Italia, già dai tempi dell'accordo stipulato con Gheddafi, si fosse impegnata a recapitare alla Libia delle motovedette, che la guardia costiera libica avrebbe sostituito con altre nuove nel giro di tre anni. Promessa non mantenuta ovviamente. C'è di più perché secondo molti le jeep 4x4 consegnate ai poliziotti potrebbero anche peggiorare la situazione e attrarre miliziani o terroristi. Insomma, Pd e Cinque Stelle non si smentiscono mai.

