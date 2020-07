Giorgia Meloni, il sondaggio Tecnè: è l'anno di Fratelli d'Italia. "Quanti voti ha guadagnato, il travaso dalla Lega di Salvini"

19 luglio 2020 a

L'anno di Giorgia Meloni. L'ultimo sondaggio Tecnè fotografa l'ascesa da record di Fratelli d'Italia, che negli ultimi 12 mesi hanno guadagnato 9,6 punti. Di contro, dal Papeete a oggi, Matteo Salvini ne ha persi 12. Risultato: a luglio 2020, FdI è al 16%, per la prima volta, mentre la Lega resta il primo partito al 24,9%, ma in calo dello 0,4 rispetto alla settimana scorsa. Alle sue spalle il Pd al 20,2% (in rialzo di 0,2 punti) mentre il Movimento 5 Stelle, al 15%, vede staccarsi di un punto netto dalla Meloni.

Mai accaduto. Completa il quadro "maggiore" Silvio Berlusconi, con Forza Italia all'8,3% (+0,1). In generale, nell'ultimo anno, hanno perso le due principali forze della maggioranza: il Pd è calato del 3,4% (ma deve scontare anche i voti drenati da Italia Viva e da Azione di Carlo Calenda), mentre il Movimento 5 Stelle del 2,3 per cento.

