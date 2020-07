Coronavirus, Roberto Speranza sparge allarmismo? "Nuovo record, siamo nel pieno della battaglia"

19 luglio 2020 a

Nonostante il bollettino di oggi, domenica 19 luglio, Roberto Speranza teme il peggio: "Oltre 250 mila casi Covid in 24 ore. È il nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia. È fondamentale continuare a tenere comportamenti corretti: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani".

Il monito del ministro della Salute è arrivato dopo quello di ieri, altrettanto allarmista, in cui ribadiva il pericolo Covid-19 e non scartava la possibilità di un nuovo lockdown: "Non c'è scritto in cielo. Dipende tutto da noi". Insomma, un modo come un altro per dire agli italiani che tutto è possibile, anche piombare in un nuovo stato d'emergenza.

