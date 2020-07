Laura Castelli, pioggia di insulti contro la grillina: "Sguattera, tro.. schifosa, vai a leccare la mer.. dei migrantì"

19 luglio 2020 a

a

a

Piovono insulti e minacce su Laura Castelli. "Sguattera, ’sparati, ’tro.. schifosa, ’vai a leccare la mer.. dei migrantì, disturbata mentale". Sono questi solo alcuni delle cattiverie piovute sulla viceministra all'Economia finita nella bufera per aver consigliato ai ristoratori, in tempo di crisi, di cambiare lavoro. Immediata la reazione dei suoi colleghi grillini: "Piena solidarietà a Laura Castelli che sta subendo un vergognoso linciaggio. Come nei migliori delitti mediatici prima un noto quotidiano nazionale ha partorito la fake news e subito dopo l’opposizione ha cavalcato la bufala mettendole in bocca concetti mai espressi. Il pensiero della nostra viceministra, infatti, è stato strumentalmente travisato. Una farsa colossale". Questo quanto fanno sapere dal M5s che puntano subito alle opposizioni, ree - a loro dire - di aver "montato ad arte un caso per attaccare il MoVimento 5 Stelle e il governo".

"I ristoratori cambino lavoro? Cominci lei a pagare i debiti". L'Ira dello chef Vissani travolge la grillina Castelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.