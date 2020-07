"Risposta europa per evitare errori del passato": Ursula von der Leyen se la canta e se la suona

23 luglio 2020 a

"La Commissione Ue ha avanzato una proposta europea per evitare i riflessi e gli errori del passato. Una proposta europea per un rilancio europeo. L'Europa non è uscita dall'impasse ma ora può vedere l'alba. Siamo arrivati a un grande spartiacque e l'abbiamo superato rimanendo uniti”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento Ue nel corso della sessione plenaria straordinaria. Il riferimento della von der Leyen è ovviamente alla recente chiusura dell'intesa sul Recovery Fund, lo strumento messo dalla Ue a disposizione degli stati per fronteggiare la crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

