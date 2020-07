Lucia Azzolina, il meme di Goldrake: "Banchi rotanti!", l'ultimo sfottò contro il ministro M5s

25 luglio 2020 a

Che disastro, Lucia Azzolina. L'improbabile ministro dell'Istruzione ora è diventato lo zimbello d'Italia per la proposta dei banchi con le rotelle, peculiare trovata per garantire non è chiaro in che modo il distanziamento sociale nelle classi alla ripresa delle lezioni al tempo del coronavirus. Esilarante la performance della grillina a In Onda, dove ha testato i banchi in questione. Risultato? Dopo pochi secondi era apparso evidente, lampante, come non siano adatti per una classe scolastica. Ed è in questo contesto che sul web ha iniziato ad impazzare, a rimbalzare da qualunque parte, ciò che potete vedere qui sotto: un meme il cui protagonista è Ufo Robot, alias Goldrake, con la scritta "banchi rotanti". E ogni riferimento a Lucia Azzolina non è puramente casuale...

