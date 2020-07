Matteo Salvini contro il sindaco di Lampedusa: "Ci è o ci fa? Immigrati, ecco le cifre degli sbarchi"

25 luglio 2020 a

Un discreto cortocircuito, quello che ha come protagonista il sindaco della Lampedusa invasa dagli immigrati, Totò Martello. Pochi minuti fa infatti ha sfidato il governo: "Sono pronto a proclamare io lo stato d'emergenza ", ha affermato. Pronto a tutto per fronteggiare l'invasione di cui l'isola è bersaglio. E però, Martello, attacca anche Matteo Salvini: "Non ha fermato gli sbarchi", ha sentenziato. La replica del leghista non si è fatta attendere: "I numeri non mentono. Ci è o ci fa?", chiedeva retorico in un post su Twitter dove metteva a confronto il numero di sbarchi tra gennaio e luglio nel 2019 (3.508, Salvini era al Viminale) e nel 2020 (11.334, con Luciana Lamorgese al Viminale).

A corredo dell'immagine, Salvini aggiunge: "Noi difendiamo i pescatori, gli imprenditori e i lavoratori di Lampedusa stufi di un’invasione senza precedenti, che l’anno scorso avevamo fermato. Lo dicono i numeri, che non mentono: 11.334 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi contro i 3.508 dello stesso periodo del 2019". E ancora: "Almeno quelli il sindaco pro-sbarchi e pro-Carola Rackete li vuole leggere? Se ora dice di voler dichiarare lo stato d’emergenza piange lacrime di coccodrillo", conclude il leader della Lega, picchiando durissimo.

"Stato d'emergenza, ci penso io". Immigrati, Lampedusa muore? Il sindaco scavalca un governo di incapaci

