Giorgia Meloni premier, voci sul partito della Nazione: il piano dopo il clamoroso botto nei sondaggi

La fondazione FareFuturo di Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir ed esponente di Fratelli d'Italia, sta lavorando al Partito della Nazione, ripercorrendo storicamente quel che per lungo tempo fece la Dc. Una idea che ha tentato Matteo Renzi e Matteo Salvini. Urso punta le carte su Giorgia Meloni, a cui lo studio della fondazione potrebbe risultare utile "per costruire un percorso legislativo chiaro, a tappe serrate, per cominciare a far coincidere, ad esempio, sicurezza e interesse nazionale", scrive il Tempo.

L'idea è quella non quindi un "governo costituente", ma un "Parlamento costituente". Non un "governo di emergenza", ma una revisione istituzionale di emergenza, "mentre la Camera esercita in parallelo le funzioni legislative". Lo stato di salute della nazione migliora partendo da politiche per la natalità e il freno della diaspora giovanile, temi cari alla leader di Fratelli d'Italia. E poi la storia e la cultura come modello di patriottismo. Fondamentale rilanciare lo Stato e le istituzioni, partendo dal valore (e dall'etica) della funzione pubblica.

