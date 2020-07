Sondaggio per Enrico Mentana: calano tutti i partiti dell'opposizione tranne Forza Italia

27 luglio 2020 a

a

a

Perdono qualche punto percentuale tutti i partiti dell'opposizione tranne uno: Forza Italia. Dal sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana si vede un calo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lega e Fratelli d'Italia infatti raggiungono rispettivamente il 26,3 per cento e il 13,9. Il Carroccio perde così il -0,2 e FdI il -0,3. Il partito di Silvio Berlusconi, come detto prima, guadagna invece il +0,2, attestandosi al 6,2 per cento.

Sorte diversa per i partiti della maggioranza. Il partito di Nicola Zingaretti, il Pd, registra un +0,5, arrivando al 19,8. Idem il Movimento 5 Stelle che sale al 16 per cento (+0,4). Insomma, sembra che il partito del Cav, da sempre intenzionato ad appoggiare il governo per risollevare il Paese, sia stato ripagato.

