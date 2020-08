Matteo Salvini, il manifesto M5s del 2019: immigrazione, zero sbarchi. "Vi siete persi per strada?"

01 agosto 2020 a

a

a

Matteo Salvini destinato a finire a processo per il caso Open Arms. Il leader della Lega, accusato di sequestro di persona, ha subito il sì dal Senato per andare dritto dritto in tribunale. Tra quei sì, ovviamente, anche quelli del Movimento 5 Stelle. Peccato però che i grillini la scorsa estate, periodo in cui l'ex ministro dell'Interno tenne in mare i migranti a bordo della ong, fossero al governo proprio con la Lega. Ma c'è di più perché, nonostante oggi facciano bellamente finta di nulla, nel 2019 i pentastellati alla stregua di Danilo Toninelli andavano in giro vantandosi di aver chiuso i porti (qui il video che lo dimostra).

"Nessun migrante sarà regolarizzato". Altro che Salvini, il terrore di un flop fa indietreggiare la Lamorgese: ora ci si gioca il tutto per tutto

Se tutto questo non dovesse bastare il leader della Lega ha voluto condividere una prova tangibile: una foto del manifesto M5s con la scritta "Immigrazione, obiettivo sbarchi zero. L'Italia non è il campo profughi d'Europa". E in calce ovviamente il commento pungente del leghista: "Ho come l’impressione che i 5 Stelle si siano persi per strada... - cinguetta -. Mandano a processo il sottoscritto per un obiettivo che si erano dati loro Ma il tempo è galantuomo, Amici".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.