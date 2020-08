Giorgia Meloni replica al Pd: "Ius soli? Barricate per fermare la vostra furia immigrazionista"

02 agosto 2020 a

a

a

Nella torrida giornata di oggi, domenica 2 agosto, torna la campagna del Pd, che insiste ancora sullo ius soli, la cittadinanza agli immigrati. Lo fa con Graziano Delrio, che si è detto sicuro che prima o poi il risultato verrà raggiunto, poiché i cambiamenti "avvengono con costanza e determinazione". Il capogruppo dem alla Camera ha aggiunto: "Anche sullo Ius culturae non mollo, nell’idea che ogni volta che abbiamo concesso più diritti a qualcuno siamo diventati più forti tutti". Insomma, il Pd insiste sullo ius soli nei giorni della drammatica emergenza migratoria, con migliaia di sbarchi e Lampedusa letteralmente al collasso (senza tener conto dei pericoli che gli arrivi comportano, con la pandemia da coronavirus in atto).

"Complice di scafisti e venditori di morte": Salvini, brutale affondo contro Conte

E così, a rigettare con determinazione quanto proposto da Delrio, ci pensa Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia commenta le parole del democratico su Twitter, dove cinguetta: "Italia al collasso, aziende e italiani in ginocchio, sbarchi continui, ma il Pd pensa allo Ius soli - premette la leader di Fratelli d'Italia -. Non bastava la sanatoria di Teresa Bellanova, la sinistra spinge affinché l'Italia diventi campo profughi d'Europa. Faremo le barricate per fermare questa furia immigrazionista e anti-italiana", conclude Giorgia Meloni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.