Coronavirus, fonti di governo: verso la proroga dell'obbligo di mascherina

02 agosto 2020 a

a

a

L'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, ad oggi, è in vigore fino al prossimo 15 agosto. Ma fonti del governo fanno sapere che sarebbe già in cantiere una ulteriore proroga alla misura, che sarà messa nero su bianco nel Dpcm che sarà varato la prossima settimana e che dovrebbe confermare le linee guida già in vigore per il contenimento del contagio da coronavirus. L'ultima ordinanza del primo agosto, adottata dal ministro Roberto Speranza, conferma l'obbligo di mascherina "nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". Le sole esenzioni dall'obbligo riguardano i disabili o bambini con meno di sei anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.