Matteo Salvini sfotte i magistrati: "Volete indagarmi per scavo abusivo di buca in spiaggia?"

03 agosto 2020 a

Uno sfottò alla magistratura che lo insegue, direttamente dalla spiaggia di Milano Marittima, dove si trova per qualche giorno di vacanza. Lo sfottò rivolto alle toghe è firmato Matteo Salvini, rinviato a giudizio la scorsa settimana per il caso Open Arms, come se il processo per la Gregoretti non bastasse. Sotto assedio, insomma. E l'ex ministro dell'Interno sorride, di fronte a questo assedio. Nell'immagine che potete vedere qui sotto si mostra mentre gioca con la figlia, scavando una profonda e ampia buca nella sabbia. Ne segue il commento: "Vediamo se trovo un giudice che mi indaga per scavo abusivo di buca in spiaggia", scrive sornione aggiungendo l'emoticon di una faccina che ride a crepapelle. Con tanti saluti alla magistratura...

