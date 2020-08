Lamberto Dini, impensabile a Roma: ecco come gira in centro a 89 anni, "che spettacolo"

04 agosto 2020 a

Incredibile, ma vero. Della curiosità da conto Il Tempo. Si parla di Lamberto Dini, classe 1931, ex premier. Insomma, uno dei principali protagonisti nella storia della nostra seconda Repubblica. Bene, Dini - scrive il quotidiano capitolino - gira in centro a Roma con una Nissan Micra, guidata da un suo fedelissimo collaboratore. "Che spettacolo, vederlo intorno ai palazzi della politica su una utilitaria, lui che era abituato alla auto blu", commenta Il Tempo. E i effetti la scena deve essere davvero particolare. Come è particolare Dini, che di macchinoni e simili se ne frega: gli basta una Nissan Micra ed è una scelta tutta da apprezzare.

