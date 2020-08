Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni per il caos alla Camera: quando fu trascinato fuori a braccia

05 agosto 2020 a

a

a

Cala la mannaia dell'ufficio di presidenza della Camera contro Vittorio Sgarbi. Lo rende noto il presidente grillino dell'aula, Roberto Fico, che fa sapere che "l'ufficio di presidenza della Camera ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata Giusi Bartolozzi". Si tratta del giorno in cui il critico d'arte scatenò l'inferno a Montecitorio, costringendo i commessi a trascinarlo a braccia fuori dall'emiciclo. Fico, inoltre, si spende in una inutile lezioncina, affermando: "Le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.