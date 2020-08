M5s altro addio, Paolo Lattanzio: "Lascio il gruppo alla Camera perché in dissenso sulle Regionali in Puglia"

07 agosto 2020 a

a

a

Altro addio per il Movimento 5 Stelle. Il deputato Paolo Lattanzio annuncia: "Ho consegnato alla Presidenza della Camera dei Deputati la lettera con cui comunico la mia uscita dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle. La motivazione, nota da tempo, è legata all’aperto dissenso rispetto alle scelte strategiche di mancato posizionamento in uno schieramento largo di centro sinistra per le elezioni Regionali Pugliesi. Il mio supporto alla linea politica del Presidente Conte e del Governo rimane fermo e convinto. Nelle prossime ore illustrerò nel dettaglio tutte le motivazioni", ha commentato l'ormai ex grillino su Facebook. Una vera e propria batosta, questa, che mette a repentaglio la tenuta del governo. I numeri infatti vacillano e ora non solo quelli del Senato.

Taglio dei parlamentari? Non serve il referendum: "Basta un semplice esame di geografia". Sandro Veronesi imbarazza i grillini amici dei "libici" di Beirut

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.