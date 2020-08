Dl Agosto: tasse sospese, bonus "una tantum" per i lavoratori stagionali e fondo per le casalinghe. Ecco cosa contiene la bozza di governo

07 agosto 2020 a

a

a

Tasse e contributi dovuti per i mesi di marzo, aprile e maggio e sospesi per la crisi Coronavirus potranno essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili, con il versamento della prima entro il 16 settembre. L'altro cinquanta percento potrà essere pagato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. E' quanto si legge in una bozza aggiornata del decreto agosto.

Non solo, arriva anche il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici, che abbiano visto le entrate di giugno più che dimezzate rispetto allo stesso periodo del 2019. Il contributo è pari al 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso; 15% con ricavi o compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione; 10% con ricavi superiori a un milione di euro. Anche la ristorazione avrà agevolazioni con una dotazione di 400 milioni per l’acquisto di prodotti made in Italy. Però, e c'è un però, a condizione che il fatturato da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dello stesso periodo 2019, o che si sia avviata l'attività dopo il 1 gennaio 2020.

Speranza lascia per protesta: vertice infuocato, al Cdm sulle commissioni è successo di tutto. La maggioranza ora rischia grosso

E ancora, nella bozza ci sono mille euro di bonus 'una tantum' per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali. Così come spunta un Fondo per la formazione delle casalinghe da 3 milioni l’anno a partire dal 2020. La novità è però ancora suscettibile di modifiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.