Matteo Salvini nel caseificio con la mascherina giù, il governatore Rossi attacca e lui risponde: "Preferisce i prodotti francesi"

18 agosto 2020 a

Molte critiche ha ricevuto da sinistra, Matteo Salvini, per la foto condivisa su Twitter della sua visita a un caseificio in Toscana. Il leader della Lega, in compagnia della candidata governatrice del centrodestra Susanna Ceccardi, aveva la mascherina calata sul viso, lasciando il naso e la bocca scoperte. C'è chi ha anche invocato il boicottaggio dei prodotti del caseificio. E tra i critici anche il governatore uscente Enrico Rossi.

A lui Salvini risponde così: "Anche oggi se la prende per la mia foto in un caseificio toscano: sappiamo che lui preferisce i prodotti francesi, come ha dimostrato anche nel trasporto pubblico regionale, ma io apprezzo di più il made in Italy e le nostre eccellenze regionali. E non mi sognerei mai di boicottare un’azienda italiana, qualora invitasse Rossi o altri esponenti del Pd. Felice e orgoglioso di non essere come monsieur Rossi".

